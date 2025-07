Sem reajuste e adicionais: servidores agendam protesto em Taubaté

Protesto

Servidores da Prefeitura de Taubaté se mobilizam para promover mais um protesto na próxima segunda-feira (7), a partir das 17h30, em frente ao Palácio do Bom Conselho.

Manifestação

Segundo os servidores, o protesto será "pela manutenção de todos nossos direitos" e "pela não redução salarial". Os funcionários fazem referência a duas medidas tomadas pelo governo Sérgio Victor (Novo) que terão impacto negativo nos salários deles: a não concessão da revisão anual, que faria o reajuste dos salários pelo índice da inflação; e a alteração nos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida, que reduzirá os vencimentos de 3.500 servidores.