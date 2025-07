HMUT receberá recursos para modernizar infraestrutura elétrica

Projeto

O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) foi contemplado por um projeto de eficiência energética que vai modernizar parte da infraestrutura elétrica da unidade e reduzir o consumo de energia.

Economia

"A ação prevê a instalação de placas solares e a troca de refletores antigos por equipamentos com tecnologia LED. O investimento total, realizado pela empresa responsável pelo projeto, é de R$ 1 milhão e a expectativa é que a iniciativa gere uma economia anual de cerca de R$ 170 mil, o equivalente ao consumo médio de 115 famílias", informou a Prefeitura.