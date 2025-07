Casal é esfaqueado ao tentar apartar briga em frente a lanchonete

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta sexta-feira (4) em Campos do Jordão, no bairro Abernéssia. O caso aconteceu por volta das 6h em frente ao restaurante King’s Dream, localizado na Avenida Doutor Januário Miraglia. Duas pessoas foram esfaqueadas ao tentarem intervir em uma briga.

Segundo informações da Guarda Municipal, a equipe foi acionada por um morador que relatou uma agressão em andamento no local. Ao chegarem, os agentes encontraram duas vítimas caídas ao chão, com ferimentos e bastante sangue. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado e socorreu as vítimas ao Pronto-Socorro Municipal.

As vítimas foram identificadas como T.A.S.S, de 28 anos, e A.A.P.M, de 41 anos. T.A.S.S sofreu cortes nos braços e mãos, enquanto A.A.P.M foi ferido no pescoço, costas e pernas.