Invicta, Águia recebe o Oeste para manter ponta na Copa Paulista

O São José recebe o Oeste de Barueri na tarde deste domingo (6), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da Copa Paulista de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No momento, a Águia do Vale lidera o grupo 4, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Mais que isso, o time comandado pelo técnico Marcelo Marelli ainda não sabe o que é sofrer gols no campeonato.