Polícia revela detalhes da execução de empresário em Ubatuba

A morte do empresário Klaus Viana Munch, de 64 anos, conhecido como Pepão, em Ubatuba, mobilizou a Polícia Civil e chocou moradores e turistas na quinta-feira (3).

Klaus foi baleado no peito dentro de uma galeria na movimentada avenida Leovigildo Dias Vieira, no bairro Itaguá. Ele não resistiu aos ferimentos.