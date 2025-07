Mulher vai namorar no motel, não aguenta e morre durante ato

Uma mulher de 43 anos morreu na noite da última terça-feira (24) durante uma relação sexual em um motel. A ocorrência foi registrada por volta das 20h e mobilizou equipes de emergência e a Polícia Civil.

O caso aconteceu no município de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o companheiro da vítima, os dois voltavam da zona rural quando decidiram parar no local. Após tomarem banho, iniciaram o ato sexual, momento em que a mulher passou mal repentinamente.