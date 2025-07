São José abre Jogos Regionais 2025 e espera 4.000 atletas

Nesta sexta-feira (4), São José dos Campos será o centro das atenções esportivas do estado com a abertura oficial da 67ª edição dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva de São Paulo. A cerimônia começa às 10h, na Farma Conde Arena, e marca o início de uma das maiores competições do calendário esportivo paulista.

Depois de 38 anos, a cidade volta a ser sede principal do evento, recebendo 19 das 24 modalidades em disputa, como atletismo, basquete, capoeira, futsal, ginástica rítmica, judô, natação, taekwondo e vôlei. Já as outras competições serão realizadas em Pindamonhangaba (biribol e ginástica artística) e Ferraz de Vasconcelos (damas e xadrez).