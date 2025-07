Núcleo Letícia de Oliveira: 5 anos festejados com estilo

O Núcleo Letícia de Oliveira comemorou na última terça-feira (1) seu quinto aniversário em um coquetel exclusivo que reuniu equipe, familiares e convidados especiais no Auditório do New Worker Tower, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com um conceito inovador em saúde, que alia corpo e mente, a clínica foi fundada em 2020 pela psicóloga Letícia de Oliveira e atua com diversas especialidades: Psicologia, Psiquiatria, Nutrição, Estética, Neurologia, Nutrologia, Neuropsicologia, Psicanálise e muito mais.