'Uma pessoa maravilhosa'; adeus a Dona Cidinha, aos 92 anos

Dona Maria Aparecida, a 'Cidinha', faleceu aos 93 anos em Jacareí nesta última quarta-feira (2) e foi sepultada na tarde desta quinta (3), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Com muitos anos vividos, deixou muitas histórias, muitos amigos e muitas boas lembranças. E, pelo visto, são essas boas lembranças que irão permanecer entre amigos e familiares.