Futebol amador de Taubaté vira tema de documentário

Taubaté se prepara para o lançamento de um webdocumentário inédito no segundo semestre de 2025. Intitulado “Futebol de Várzea: a história de Taubaté em jogo”, o projeto busca valorizar a trajetória do futebol amador local, explorando suas conexões com a cultura, a história e a identidade da população.

A produção contará com três episódios e irá abordar temas como a relação do esporte com o processo de industrialização do município, a presença das mulheres nos campos e a importância da várzea como espaço de pertencimento e memória coletiva.