Justiça agenda para agosto audiência de processo contra vereador

A Justiça agendou para o dia 20 de agosto a audiência de conciliação, instrução e julgamento da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público contra o vereador Moises Pirulito (PL), de Taubaté, por suposto uso para promoção pessoal de um evento que contou com recursos públicos.

A audiência faz parte da fase final do processo, que se arrasta desde setembro de 2023. Nesse dia, o Ministério Público e a defesa do vereador poderão produzir provas, como depoimentos das partes e de testemunhas.