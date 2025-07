Empresário é executado a tiro e matador foge em lancha na região

O crime aconteceu no bairro do Itaguá, na movimentada Avenida Leovigildo Dias Vieira. O assassino invadiu uma galeria comercial e atirou contra o empresário.

O empresário Klaus Pepão foi executado com um tiro no peito dentro de uma galeria comercial, em Ubatuba, na tarde desta quinta-feira (3). De forma cinematográfica, o atirador fugiu em uma lancha.

Depois de atirar, o criminoso correu em direção à orla, onde uma lancha o aguardava com mais dois homens. O trio fugiu pelo mar em alta velocidade, dificultando a imediata captura pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. No fim da tarde, foi confirmada a morte de Klaus.

De acordo com testemunhas, a fuga foi rápida: o atirador correu em direção ao píer, onde os comparsas o aguardavam em uma lancha, acelerando rumo ao mar aberto logo após o embarque. O crime e a fuga deixaram moradores e turistas em estado de choque, dada a audácia do crime em plena luz do dia e em uma das áreas mais movimentadas do Itaguá.

A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil, que busca imagens de câmeras de segurança na galeria comercial, na avenida e nas áreas costeiras próximas ao local da fuga. Informações iniciais apontam para uma execução planejada, mas detalhes sobre os autores e os motivos do crime ainda não foram divulgados.