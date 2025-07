Homem de 50 anos é preso por tentativa de homicídio em Taubaté

Policiais civis do Setor de Homicídios da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam na manhã desta quinta-feira (03) um homem de 50 anos acusado de tentativa de homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime ocorreu no dia 27 de junho, no bairro Parque 3 Marias, após uma discussão por causa de um aparelho de celular.