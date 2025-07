Fuga cinematográfica após homicídio em Ubatuba chama atenção

Um crime chocou o bairro do Itaguá em Ubatuba nesta quinta-feira (3). O empresário Klaus V. Munch, conhecido como "Pepão", foi morto a tiros dentro de uma galeria comercial na movimentada Avenida Leovigildo Dias Vieira por volta das 14h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Testemunhas relataram que o atirador invadiu o estabelecimento, efetuou os disparos contra o peito da vítima e fugiu em direção à praia, onde embarcou em uma lancha com dois comparsas. O trio escapou em alta velocidade pelo mar, dificultando a ação imediata da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.