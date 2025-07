Tema de filme, Ney Matogrosso fará show em São José dos Campos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cantor Ney Matogrosso se apresentará no dia 9 de agosto, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. O anúncio foi feito pela produtora So Good Eventos, responsável pelo show. “Confirmado! Ney Matogrosso em São José dos Campos dia 9 de Agosto, na Farma Conde Arena”, divulgou a produtora nas redes sociais.

Em 2025, sua história foi retratada no filme ‘Homem com H’, dirigido por Esmir Filho e estrelado por Jesuíta Barbosa. A produção mostra desde a infância do artista até sua atuação no Secos & Molhados e a carreira solo. Após passar pelos cinemas, o longa chegou ao catálogo da Netflix, alcançando grande audiência no país.

A abertura das vendas de ingressos acontece nesta quinta-feira (03), a partir das 18h. Mais informações devem ser divulgadas em breve no site oficial da Farma Conde Arena.