Homem morre após ser baleado na região; matador foge de lancha

Um homem morreu após ser baleado por um atirador que fugiu em uma lancha, em Ubatuba. O homicídio aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), na avenida Leovigildo Dias Vieira, no bairro Itaguá.

A vítima foi atingida por vários disparos, inclusive no tórax, coluna dorsal e perna. Segundo informações, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi entubado e socorrido às pressas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Ubatuba, mas não resistiu aos ferimentos.