Quem é Ana Paraguaya, presa no Vale que ostentava vida de luxo

Presa em Taubaté na quarta-feira (2), Ana Lúcia Ferreira, 41 anos, conhecida como Ana Paraguaya, ostentava uma vida de luxo e riquezas nas redes sociais. Ela é apontada como operadora do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho), responsável por uma rota de tráfico de armas e drogas compartilhada pelas duas facções.

Ela também se envolveu amorosamente com Fhillip da Silva Gregório, o “Professor”, chefe do CV no Complexo do Alemão, morto no mês passado.

Nas redes sociais, Ana ostentava uma vida de luxo, incompatível com sua real fonte de renda. Um carro importado usado por ela foi apreendido durante a ação policial.

Por trás das postagens glamourosas, havia uma atuação considerada estratégica pelas autoridades. Segundo as investigações, ela era a responsável pela negociação com fornecedores, coordenação de fretes e transporte de cargas ilegais para o Rio de Janeiro.

Rotas.