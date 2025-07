Idoso vai abastecer em posto de SJC e sai com conta de R$ 3.000

“Meu avô tem quase 80 anos, é um homem muito simples e de bom coração, se aproveitaram disso e simularam uma venda de vários produtos com quantidades absurdas”, diz postagem feita nas redes sociais por um neto do aposentado.

Ações judiciais.

A advogada explicou que tentou resolver o caso de forma administrativa, para reaver o valor pago. "Enviei a nota para a gerente [do posto] e falei que os valores não são compatíveis. Eles alegam que foi feita descarbonização do tanque e que o aposentado assinou autorizando. Ele diz que disseram a ele que o carro estava com problema, muito sujo e iria parar a qualquer momento. Ele perdeu a esposa há um mês, está abalado e vulnerável”, disse.

“Começaram a fazer as coisas [no carro] e no final deram esse valor altíssimo. Ele assinou e pagou de duas formas, passou débito e crédito, e saiu atordoado do posto”, completou Gabriela.