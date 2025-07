São José dos Campos será sede principal dos Jogos Regionais 2025

A 67ª edição dos Jogos Regionais, que será realizada no período de 3 a 13 de julho, terá a participação de 33 municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê. São José dos Campos será a sede principal do evento, recebendo 19 das 23 modalidades em disputa. A última vez que a maior cidade vale-paraibana sediou a competição foi em 1987.

A abertura do evento será na Farma Conde Arena, no dia 4 de julho, sexta-feira, a partir das 10h. As competições serão realizadas em ginásios e espaços públicos mantidos pela Prefeitura, com apoio de entidades parceiras. No ano passado, em São Sebastião, a delegação joseense conquistou o título pela 11ª vez consecutiva. Meses depois, foi campeã pela sexta vez seguida dos Jogos Abertos do Interior, em São José do Rio Preto.

HEGEMONIA