Suspeita de operar para PCC e CV, mulher é presa em Taubaté

Apontada como operadora das maiores facções criminosas do país, uma mulher de 41 anos foi presa em Taubaté, na quarta-feira (2), durante operação contra o fornecimento de armas e drogas para traficantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho).

Identificada como Ana Lucia Ferreira, a suspeita foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na avenida Vila Velha, no bairro da Estiva, em Taubaté. Um carro e o celular que estavam com ela foram apreendidos.