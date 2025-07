Polícia identifica ‘Pânico’ que ateou fogo em moto no Vale

A Polícia Civil identificou o autor do incêndio que destruiu uma motocicleta no bairro Residencial Jardim Jequitibá, em Caçapava. O crime ocorreu em 16 de junho deste ano e um vídeo da ação viralizou nas redes sociais, em razão de o autor usar roupa do personagem conhecido como Ghostface, do filme Pânico – roupa preta e máscara branca.

Ele foi apontado como responsável por atear fogo em moto em Caçapava pertencente a um vigilante, que na ocasião do crime visitava a enteada.