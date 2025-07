São Francisco Xavier recebe a 3ª edição da Virada Cultural; VEJA

Com entrada gratuita, o evento também reforça a importância da cultura como vetor de desenvolvimento social e humano, ampliando as possibilidades de formação, lazer e pertencimento.

Atrações.

Para acomodar todas as ações, serão ocupados os espaços da Sede Mantiqueira, como o Teatro de Bolso Victor Leonardi, os camarins, a nova biblioteca Dom Quixote, o jardim e o deck ao ar livre.

A abertura do evento estará a cargo de Bidu Sous com seu novo trabalho "Na Estrada do Blues”. Bidu Sous é a primeira mulher no país a lançar um álbum de blues tradicional autoral. O evento ainda contará com um coral, regido por Adilson Rodrigues, exposições de Dani Abutara e Danilo Ferrara, aulas de teatro para crianças e jovens, além de receber o colombiano Humberto Canessa, com o espetáculo “Além da Névoa” e o show “Cabaret da Gigi".