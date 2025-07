Tripulante relata momento de pânico durante naufrágio em Ilhabela

Um dos tripulantes da embarcação que naufragou na manhã desta quarta-feira (2), próximo à região de Pirabura, em Ilhabela, relatou os momentos de desespero vividos pela tripulação após o barco colidir com pedras e afundar rapidamente. Haviam seis pessoas no barco.

Segundo o relato, o acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã. A embarcação deveria seguir uma rota segura, a cerca de três milhas da costa, mas o condutor teria desviado do trajeto original para tentar obter sinal de celular, desativando o piloto automático do barco.