Dono de açougue espanca cliente após brincadeira sobre esposa

Um cliente foi brutalmente agredido pelo dono de um açougue em Caraguatatuba após fazer uma brincadeira considerada ofensiva. O caso, registrado na última terça-feira (1°), terminou com a vítima ferida e o agressor respondendo por lesão corporal e possível porte ilegal de arma.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cliente, de 54 anos, frequentava o estabelecimento regularmente. Na noite do crime, ao ser informado que não havia mais espetinhos de coração, fez um comentário sobre "o coração da atendente". A brincadeira, no entanto, não caiu bem para o proprietário do local, marido da funcionária.