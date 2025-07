Sem obras em andamento, fila da habitação tem 7,7 mil em Taubaté

Habitação

A fila de espera por uma moradia em Taubaté tem 7.718 pessoas. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento apresentado pela vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

Parcerias

No requerimento, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que "vem buscando parcerias junto aos governos federal e estadual para trazer novos empreendimentos habitacionais ao município".