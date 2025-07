Dois leilões de excelência movimentam a Fazenda Sapucaia

Na imensidão verde da Fazenda Sapucaia, o cheiro fresco do mato e a brisa suave que percorre os campos anunciam mais do que tranquilidade. Anunciam tradição, excelência e uma paixão genuína pelo campo.

Referência no Vale do Paraíba e reconhecida nacionalmente, a Sapucaia se tornou sinônimo de qualidade na criação de gado Brangus, uma raça de corte premium altamente valorizada, e de cavalos da raça Quarto de Milha, com destaque pela força, resistência e nobreza. A fazenda é 17 vezes ganhadora do Awards ABQM em Laço Individual, casa do Tríplice Coroado Not Ruf At All e referência em práticas agroinovadoras. Tudo isso com manejo responsável e forte conexão com as raízes rurais. Em cada canto da fazenda, é possível sentir a força de uma história construída com dedicação ao longo de gerações.

Neste mês, a Sapucaia se prepara para abrir suas porteiras para dois grandes eventos que prometem movimentar o mercado agropecuário. Serão leilões exclusivos, reunindo alguns dos melhores exemplares de seus planteis.

Serão apresentados, a um público selecionado de convidados, animais de altíssimo padrão genético, criteriosamente preparados para agregar valor à rebanhos e linhagens em todo o país. É a oportunidade ideal para criadores, investidores e apaixonados pelo campo vivenciarem o que há de mais moderno e tradicional em genética, manejo e performance.

Como afirma Caco Auricchio, proprietário da Fazenda Sapucaia:

“Sou filho de produtor rural, então minha paixão por cavalos vem desde a infância… Em meados de 2000, voltei ao segmento… Desde 2010 incorporei na Fazenda Sapucaia a criação de animais para competições… venho investindo fortemente em infraestrutura adequada e na melhoria genética da raça, inclusive importando cavalos como: Jack Pot Kat, Blu Spark, Watcha Gunna Du e Not Ruf At All, She Dunit Easy dentre outros…Meu orgulho é ver a minha paixão refletida nos meus filhos e quero deixar como herança minha modesta contribuição de um setor organizado, seguro, competitivo e forte.”

Mais do que negócios, os leilões na Sapucaia são encontros entre aqueles que compartilham valores como respeito à terra, amor pelos animais e valorização da genética nacional, tudo isso em um cenário que é um verdadeiro refúgio natural.

Evento exclusivo para convidados, com transmissão ao vivo para todo o Brasil