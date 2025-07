Bombeiros resgatam pinguim na praia das Palmeiras, em Caraguá

Na manhã desta terça-feira (2), o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado para uma ocorrência inusitada: a presença de um pinguim na faixa de areia da praia das Palmeiras, na rua Geraldo Nogueira da Silva, em frente ao quiosque 5.

O animal, aparentemente debilitado, foi localizado por populares que acionaram a equipe dos bombeiros que realizou a captura com segurança, garantindo o bem-estar do animal.