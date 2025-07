Basílica revela tema da festa da Padroeira e lembra João Paulo 2º

O momento acontece durante a missa das 9h, com a presença do reitor do Santuário, padre Eduardo Catalfo. Segundo ele, o conceito do tema é “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”. O hino oficial também será apresentado aos fiéis.

O Santuário Nacional de Aparecida iniciou a contagem regressiva para as comemorações da Padroeira do Brasil deste ano, em outubro. A temática e o hino da novena e da festa serão divulgados na próxima sexta-feira (4), data que marca 100 dias para o 12 de outubro.

Durante a missa, logo após a saudação inicial, haverá um momento simbólico com a entrada de painéis que trazem trechos do tema da novena deste ano. Na sequência, um carro andor percorrerá o corredor central com um quadro do papa João Paulo 2º e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, em referência à consagração do altar da Basílica, realizada em 4 de julho de 1980 pelo então sumo pontífice.

Contexto.

De acordo com o Santuário, a novena de 2025 traz como proposta central dois focos que se complementam: a fé em Jesus Cristo e o compromisso com a vida e a criação de Deus. Em sintonia com o Ano Jubilar, a novena reforça a caminhada dos fiéis como Peregrinos da Esperança, retomando a espiritualidade vivida ao longo de 2024.

Segundo padre Catalfo, o desejo é acolher os devotos de Nossa Senhora com alegria, não apenas durante a novena e festa da Padroeira, mas ao longo de todo o ano jubilar.