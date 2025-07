VÍDEO: Idosa é agredida e ameaçada com faca pelo filho na região

Uma mãe de 74 anos foi agredida e ameaçada com faca pelo próprio filho em São Sebastião, na noite de terça-feira (1º), segundo informações da Secretaria de Segurança Urbana e da Polícia Municipal.

Equipe da corporação atendeu a uma grave ocorrência de violência doméstica, envolvendo agressão de um filho contra a própria mãe, em residência no bairro Topolândia. No local, os agentes encontraram a vítima em estado de choque, após ser agredida e ameaçada com uma faca.