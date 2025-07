Edílson quebra o silêncio sobre Máfia do Apito: ‘Sofro até hoje’

Essa história começou em 2023, quando vieram me procurar em Jacareí, e perguntando onde eu morava. Um falava que era Caçapava, outro São Sebastião. Me ligaram e, na verdade, estou há nove anos em Taubaté, onde me casei, no segundo casamento. Marcamos encontro no shopping, conversamos muito sobre o documentário, se passaram 20 dias e eu fechei contrato com eles.

Então, começaram a me pagar por mês e, neste documentário, falavam da minha vida desde criança, até acontecer tudo o que aconteceu comigo em 2005, aquele episódio triste por minha exclusiva culpa, não fui forçado a nada. E assim foi desde março de 2023 até maio de 2024, que me pagassem um valor de R$ 3.000. Mas, em maio, quando venderam o documentário, deveriam me pagar o restante, que era R$ 11 mil, e começaram a pisar na bola comigo, não querendo me pagar.

E eu sabia que eles tinham recebido o valor total da Ancine. Nesse tempo, aparecer o Benjamin Back e o Cartoloucos, para dar entrevista, com R$ 5.000 de um e R$ 5.000 de outro. Mas, eu não podia dar entrevista, pois, eu era exclusivo da Join Comunication. E isso eles receberam em maio o valor total de R$ 2,8 milhões da Anvisa e não queriam me pagar esse valor irrisório de R$ 11 mil e mais R$ 10 mil que iriam me pagar de ‘boca’. Não me pagaram e depois me culparam que eu dei entrevista, que foi em agosto.