URGENTE: Embarcação afunda em Ilhabela com seis pessoas

Uma embarcação identificada como Maria Ângela M naufragou na manhã desta quarta-feira (2) na região de Pirabura, fora da Ilha de Castelhanos, em Ilhabela. De acordo com relatos de pescadores e informações transmitidas por rádio, o barco teria colidido com pedras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Seis pessoas estavam a bordo no momento do acidente. Todas foram resgatadas com vida graças à ação rápida de Wallace, morador da comunidade tradicional da Praia de Castelhanos, com o apoio de outros pescadores da ilha.