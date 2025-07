Temendo demissões, trabalhadores paralisam na Gerdau em Pinda

A direção da empresa não anunciou demissões, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, mas a categoria está apreensiva com a baixa produção da unidade, que sente os reflexos da instabilidade global no ramo do aço.

A ampliação das taxas de importação de aço nos Estados Unidos não tem impacto direto em Pindamonhangaba. De tudo que a cidade exporta para 55 países, 4% é de aço para os EUA. O problema, segundo relatos das empresas ao sindicato, é o quanto essa medida do presidente americano Donald Trump pode provocar uma entrada maior de aço vindo da China para o Brasil.

A Gerdau de Pindamonhangaba atua no ramo do aço com foco no setor automotivo e emprega cerca de 2.500 funcionários. Pinda é a cidade mais metalúrgica do Vale do Paraíba, com 22% da mão de obra, 8.325 trabalhadores.

O segmento siderúrgico continua sendo o que mais emprega, com 3.172 empregados, incluindo fundição e forjaria, número que se mantém desde o início do ano.

Sobretaxa.