Procurado por tráfico, homem é preso após perseguição em São José

Um procurado da Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar, em São José dos Campos, após perseguição a um carro. A prisão ocorreu na noite de terça-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da equipe TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam fiscalização pelo pedágio na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), no km 92, em São José, quando deram ordem de parada obrigatória ao veículo VW/Jetta.