BAEP prende dois criminosos por tráfico de drogas em SJC

Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (1º) no bairro Jardim das Cerejeiras, em São José dos Campos (SP). A ação foi realizada por equipes do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), por volta das 17h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes com os suspeitos: cerca de 19,9 quilos de maconha, 19,7 quilos de cocaína, além de balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico.