Polícia abre investigação para apurar morte em hospital da região

A Polícia Civil de Caçapava investiga as circunstâncias da morte de uma idosa de 87 anos, que estava internada no hospital municipal da cidade. Segundo relato da família, Jeanette Aparecida Lara Ferreira teria dado entrada na unidade no dia 26 de maio para a realização de um procedimento simples, mas acabou caindo da maca após suposta negligência da equipe hospitalar.

De acordo com o delegado Hugo Pereira, responsável pelo caso, a idosa estava medicada quando a queda ocorreu. “Teriam deixado a grade lateral da maca abaixada. Com isso, ela caiu e fraturou o fêmur. Por conta dessa queda, ficou 31 dias internada na UTI e veio a óbito”, afirmou o delegado em entrevista à TV Record.