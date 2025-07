Cenário de guerra: 27 mortos em dia mais violento do ano

Um dos episódios mais sangrentos de 2024 foi registrado no domingo, 29 de junho, com a confirmação de 27 homicídios em um único dia. Entre as vítimas, 20 corpos foram encontrados em um viaduto no norte de Culiacán. A informação foi divulgada pela Promotoria Geral do Estado.

No local, autoridades localizaram 15 corpos inteiros e um decapitado dentro de uma caminhonete. Todas as vítimas eram homens e apresentavam marcas de tiros. Outros quatro corpos decapitados foram achados sobre o asfalto, além de uma bolsa com cinco cabeças humanas e uma lona com mensagem não divulgada.