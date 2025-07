Repórter da Band empurra colega da Record ao vivo

Um desentendimento entre jornalistas durante a cobertura de uma pauta ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. O repórter Lucas Martins, da TV Band, foi filmado empurrando a colega Grace Abdou, da TV Record, durante uma entrada ao vivo. Nas imagens que circularam amplamente na internet, Lucas aparece dizendo “Dá licença!” de forma ríspida, ao mesmo tempo em que empurra a profissional.

O episódio gerou críticas nas redes sociais, com internautas condenando a atitude do jornalista. “Se ele fez isso ao vivo, imagina nos bastidores…”, escreveu uma usuária. Outros comentários ironizaram a situação e pediram posicionamento da emissora.