Audiência em São José apresenta o Plano de Redução de Riscos

Audiência

Em audiência pública nessa quinta-feira (3), a Prefeitura de São José dos Campos vai apresentar aos moradores a atualização do PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos) em áreas sujeitas a deslizamento, solapamento de margens e inundação. O evento terá início às 18h30, no Cefe (Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Regularização

Elaborado entre dezembro de 2023 e agosto de 2024 pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), órgão vinculado ao Governo do Estado, o trabalho irá embasar o processo de regularização fundiária no município. O plano engloba o mapeamento de 51 áreas de risco, com um total de 160 setores delimitados, e a indicação das alternativas para intervenções nesses locais.