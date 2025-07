Homem de 49 anos morre na região após ser picado por cobra

Um homem de 49 anos morreu devido a uma picada de cobra, na noite do domingo (29), no bairro Mirante do Itatinga, em São Sebastião.

Segundo informações, ele foi picado no pé, enquanto caminhava para a sua casa. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. A informação é do site Tamoios News.