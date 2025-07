Após briga no trânsito, homem é perseguido e tem carro baleado

Um desentendimento no trânsito quase terminou em morte na região norte de São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (30). O caso ocorreu na Estrada da Água Soca, próximo à ponte Generoso Teixeira, e foi registrado como tentativa de homicídio. A vítima relatou que foi perseguida e teve o carro atingido por diversos disparos de arma de fogo.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos.