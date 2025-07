Câmera registra acidente que matou Lukinhas no Vale

O acidente que matou o jovem Lucas Barros Lima Silva, 18 anos, em Jacareí, foi registrado por uma câmera de segurança da rua.

Porém, o exato o momento do impacto é suprimido da sequência. O relógio marca ainda madrugada, quando um dos motociclistas passa em velocidade pela avenida Siqueira Campos, em frente a Lojas JB, quando no cruzamento com a rua General Carneiro, em frente ao supermercado Shibata, bate em outra moto. Apenas luzes são vistas.

