Adeus Marilda; aos 59 anos, deixa família de luto no Vale

Marilda Moreira de Souza morreu em Jacareí aos 59 anos, neste último domingo. E o sepultamento acontece nesta terça-feira (1), a partir das 14h, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tão jovem, Marilda deixará saudades e boas lições de vida. E, também, fez com que muitos dedicassem homenagens nas redes sociais, como Bianca Borges Barboza. "Meus sentimentos uma pessoa maravilhosa que vou levar pra sempre em minha memória meus sentimentos primo Carlos Souza Deus conforte seu coração e de todos d família nesse momento", escreveu.