Taubaté terá série de interdições viárias entre terça e sexta

Interdições

A Prefeitura de Taubaté fará interdições viárias na região central essa semana, em meio a obras da MRS Logística para construção das passarelas que transpõe a linha férrea. Nos próximos dias, a empresa irá realizar a montagem das peças pré-moldadas.

Terça e quarta

Na terça-feira (1º), a Rua Joaquim Távora, ao lado do Bom Prato, será interditada totalmente das 7h às 14h. O fluxo de veículos será desviado para a Rua Amadeo Piccini. No dia seguinte a mesma via precisará ser fechada novamente, das 7h às 17h.