Embraer entrega quatro aviões A-29 Super Tucano para o Paraguai

A Embraer realizou nesta segunda-feira (30) a entrega de quatro aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea Paraguaia. A cerimônia, realizada na base aérea Silvio Pettirossi, perto da capital Assunção, contou com a presença do presidente do Paraguai, Santiago Peña, e outras autoridades civis e militares.

"A chegada dessas aeronaves representa muito mais do que um acréscimo logístico: é um passo firme em direção à modernização de nossas capacidades operacionais. Os A-29 Super Tucanos, com tecnologia de ponta, aumentam nossa eficácia na execução de missões de vigilância do espaço aéreo e fornecem uma resposta oportuna aos desafios emergentes", disse o general do ar Júlio Fullaondo, comandante da Força Aérea Paraguaia.