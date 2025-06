Com queda de 24%, Vale tem menor nº de mortes da série histórica

O número de vítimas de homicídio caiu 24% em 2025 no Vale do Paraíba, na comparação com 2024, no período de janeiro a maio. Foram 112 mortes contra 148 no ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com isso, a região registrou a menor quantidade de homicídios para os primeiros cinco meses de toda a série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), que começa em 2001.