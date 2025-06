Unitau abre nova edição de programa de anistia de multas e juros

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Condições para quem aderiu a PRCs anteriores e está inadimplente

em até 12 parcelas, com redução de 60% de multas e juros

de 13 a 24 parcelas, com redução de 40% de multas e juros

de 25 a 36 parcelas, com redução de 30% de multas e juros

de 37 a 48 parcelas, com redução de 20% de multas e juros

Débitos administrativos

Os débitos administrativos podem ser tratados no setor de cobrança da Central do Aluno, na Avenida Nove de Julho, 245. Mais informações podem ser obtidas no telefone (12) 3625-4286 ou no e-mail cobranca@unitau.br.

Débitos ajuizados

Os débitos ajuizados devem ser tratados mediante agendamento na procuradoria jurídica. O atendimento pode ser realizado pelo telefone (12) 3625-4143 ou pelo e-mail pjacordos@unitau.br. O horário de atendimento é das 9h às 11h e das 14h às 17h.