Pacientes aprovam atendimento para gripe nas UBSs em São José

A queda das temperaturas, típica dos meses mais frios do ano, aumenta os casos de gripe e outras síndromes respiratórias, impactando o atendimento em hospitais públicos e particulares de todo o país.

Para garantir mais comodidade e segurança aos pacientes, a Prefeitura de São José dos Campos implantou medidas específicas para tratar da população joseense na rede de saúde.

A principal recomendação é que pacientes com sintomas leves ou nos primeiros dias da síndrome gripal procurem atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve. Isso ajuda a evitar a sobrecarga das UPAs e hospitais, reservando esses serviços para os quadros clínicos mais graves, onde há triagem qualificada, separação de fluxos e leitos dedicados para casos respiratórios.

As unidades básicas estão preparadas para receber o público com consultas médicas, prescrição de medicamentos e realização de encaminhamentos quando necessários, além de orientações sobre cuidados em casa e reforço da vacinação.

Os pacientes têm aprovado a iniciativa: Jéssica Martins, de 34 anos, levou sua filha Maitê, de apenas nove meses, até a UBS da Vila Paiva. Ela mora no bairro vizinho e elogiou a estrutura e o acolhimento.

“Os médicos já conhecem a gente, o atendimento é mais rápido e humanizado”, destacou.

Em todos locais, as equipes estão preparadas para receber e cuidar dos pacientes, com estoque abastecido dos insumos e medicamentos necessários, como o Tamiflu, indicado para o tratamento e prevenção da gripe causada pelos vírus influenza A e B em adultos e crianças.

A aposentada Ana Maria Rodrigues, de 68 anos, que mora na mesma rua da unidade, vinha convivendo com um forte resfriado nos últimos dias. “Achei maravilhosa essa iniciativa, fiquei surpresa e até aliviada, na verdade. Passei com a doutora, peguei os remédios e voltei para casa sem demora, muito prático”, contou.



UPA Putim recebe melhorias estruturais

MODERNIZAÇÃO. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Putim está de cara nova, com melhorias feitas para garantir mais conforto, segurança e agilidade no atendimento a quem precisa do serviço. O prédio recebeu nova pintura e sinalização mais clara, facilitando a identificação da unidade e proporcionando um ambiente mais organizado e receptivo, inclusive para moradores que vêm de diferentes regiões, especialmente em situações de urgência.

Por dentro, a reorganização dos espaços e as manutenções nas instalações ajudam a tornar o atendimento mais ágil e seguro. Outro ponto importante é a área externa, que ganhou serviços de jardinagem e paisagismo. Esses aspectos humanizam o espaço e mostram respeito com todos que passam por ali, valorizando o ambiente público como um local de acolhimento.