Tragédia: criança de 5 anos morre afogada em piscina na região

Um menino de 5 anos morreu afogado na tarde de sábado (29) em uma residência localizada na avenida Ítalo Mazzucca, no bairro Parque Balneário Maria Helena, em Caraguatatuba. A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita e acidental, e instaurou diligências preliminares para apurar os fatos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após o chamado de afogamento infantil. Ao chegarem ao local, encontraram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que já havia constatado a morte de Fagner Marcelo Freitas da Silva. O menino foi encontrado submerso na piscina da casa onde passava o dia com o pai.