Motociclista perde o pé em acidente no Centro de São José

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (29), por volta das 20h15, no cruzamento da avenida João Guilhermino com a rua Paraibuna, na região central de São José dos Campos. A batida envolveu um automóvel e uma motocicleta, deixando duas pessoas feridas, uma delas em estado considerado grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 30 anos sofreu amputação de um dos pés em consequência do impacto. Ele recebeu atendimento emergencial ainda no local e foi encaminhado com urgência ao Hospital Municipal da cidade.