Força, Lukinha! Amigos fazem vigília em frente a hospital no Vale

Familiares e amigos de Lucas Barros realizaram na noite de domingo (29) uma vigília de oração em frente à Santa Casa de Jacareí, no Vale do Paraíba. O jovem está internado em estado grave após um acidente de moto ocorrido no sábado (28), nas proximidades do supermercado Shibata. No mesmo acidente, também ficou ferido Matias, ex-integrante da Guarda Civil Municipal de Jacareí e atualmente atuando na corporação de São José dos Campos.

Lucas, que é atirador do Tiro de Guerra TG 02-051, e Matias colidiram enquanto pilotavam motocicletas. Ambos foram socorridos e permanecem entubados sob cuidados intensivos.